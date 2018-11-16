Азовское море могут закрыть для украинских судов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов в ответ на задержание 15 кораблей, заходивших в крымские порты. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. В Кремле, в свою очередь, заявили, что могут принять защитные меры в строгом соответствии с законом.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия", — отметил Клинцевич, добавив, что Россия способна буквально за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.

"И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", — сказал он.

По его мнению, киевские власти, по сути, сами разрывают соглашение об Азовском море, но пострадает от этого только Украина.

Действия Киева Клинцевич охарактеризовал как "явный беспредел". Он отметил, что не имеет значения, идет ли речь о задержании российских или иностранных судов — и те и другие вошли в порты Крыма совершенно законно.

Реакция Кремля

Ситуацию с задержанием Украиной судов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле внимательно следят за происходящим и не исключают, что примут соответствующие меры.

"В строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что российские пограничники проводят проверки украинских судов в строгом соответствии с законом.

Задержание судов

Накануне Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма".

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", — заявили пограничники. По их словам, суда находятся в портах Бердянска и Мариуполя, есть ли среди них российские, не уточняется.

При этом в ведомстве добавили, что всего в их поле зрения находятся 940 судов, большая часть из которых обслуживают порты в Крыму.

"Морские бесчинства"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что поведение Киева на море не привлекает внимания международного сообщества.

"Международное сообщество, к сожалению, видит лишь защитные действия российской стороны, агрессивное же поведение Украины традиционно остается за кадром. Взывать к мировой общественности в ответ на украинские морские бесчинства — это крик в колодец, то есть в никуда", — сказал он РИА Новости.

По его словам, есть два варианта. "Либо мы "срезаем начисто гайки" в отношениях с Украиной на море и арестовываем, после чего сопровождаем в российский порт любое украинское судно, которое хоть на йоту нарушит наши законы, касающиеся территориальных вод и экономической зоны. Либо мы воспринимаем украинские пощечины как должное и смиренно терпим подобные выходки", — сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает действия украинских властей провокацией, направленной на дестабилизацию и развитие напряженной ситуации. При этом, полагает он, не обошлось без влияния извне.

"Украина не смогла бы себе такого позволить, если бы на это не было соответствующего заказа со стороны Соединенных Штатов. Киев в данный момент ведет себя как эрцгерцог Фердинанд, который пытается сделать все для того, чтобы за него заступились", — сказал парламентарий телеканалу RT

Он отметил, что задержанные суда не имеют никакого отношения к территориальным претензиям.

"Они просто занимаются торговлей и бизнесом. Евросоюз и все мировое сообщество должны быть на их стороне, потому что речь идет о торговых, а не военных судах. Украина совершает по большому счету пиратские действия", — добавил Шерин.

Киев и договор о статусе Азова

На прошлой неделе Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль. Целью документа называется противодействие контрабандному трафику в Черном море.

Авторы законопроекта опираются на Конвенцию по морскому праву 1982 года, статья 33 которой предусматривает возможность создания прилегающей зоны, в которой прибрежные государства могут осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил и для наказания за нарушение этих правил.

В российском МИД заявили, что этот законопроект не может применяться к Азовскому морю, потому что это внутренние воды Украины и России, поэтому вопросы разграничения прилежащих зон должны решаться по соглашению сторон.

"Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о намерении прекратить действие договора с Россией о статусе Азова, однако позже в МИД заявили, что не Киев будет разрывать это соглашение.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива вступил в силу в 2004 году. Согласно документу, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с двусторонним соглашением. Документ также закрепляет свободу судоходства некоммерческих кораблей двух государств и формулирует правила вхождения в акваторию судов третьих стран.