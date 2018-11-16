Карасин обсудил в Брюсселе перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Григорий Карасин обсудил с представителями Евросоюза в Брюсселе перспективы налаживания взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщило министерство иностранных дел РФ.

Консультации Карасина с генсеком Европейской службы внешних связей Хельгой Шмид, а также специальными представителями ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом и Южному Кавказу Тойво Клааром состоялись 15 ноября.

"Обсуждены перспективы налаживания взаимодействия ЕС-ЕАЭС", — говорится в заявлении МИД РФ, которое отмечает, что стороны также обменялись мнениями о ситуации на постсоветском пространстве.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.