Аудиозаписи опровергают саудовскую версию убийства Хашукджи, сообщили СМИ

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Имеющиеся в распоряжении турецких властей аудиозаписи убийства Джамаля Хашукджи противоречат версии, которую выдвинула генпрокуратура Саудовской Аравии, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это заявление "недостаточным", напомнив, что Анкара ожидает информации о местонахождении тела Хашукджи.
По информации газеты, Турция располагает большим количеством доказательств, включая аудиозаписи, которые противоречит выводам саудовской генпрокуратуры. Так, на семиминутной записи убийства "слышны отчаянные попытки Хашукджи выжить, и нет никаких намеков на то, что кто-то пытается убедить его".
Кроме того, по данным Hurriyet, убедительные доказательства о преднамеренном характере убийства дает другая 15-минутная аудиозапись, на которой убийцы Хашукджи предварительно обсуждают план преступления, который "был заранее подготовлен, и напоминают об обязанностях каждого участника".
Убийство в генконсульстве
Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США. Второго октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители утверждали, что журналиста убили в дипмиссии.
Согласно распространенному накануне заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержали 21 человека. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.