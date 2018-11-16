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Аудиозаписи опровергают саудовскую версию убийства Хашукджи, сообщили СМИ

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (297)
(обновлено: 13:01 16.11.2018)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisСотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Архивное фотоСотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Имеющиеся в распоряжении турецких властей аудиозаписи убийства Джамаля Хашукджи противоречат версии, которую выдвинула генпрокуратура Саудовской Аравии, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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По версии Эр-Рияда, в саудовское консульство в Стамбуле прибыла группа людей с целью убедить опального журналиста вернуться в королевство. Глава группы приказал ликвидировать его в случае провала операции. После того, как прибывшим саудовцам не удалось убедить Хашукджи, ему "ввели большую дозу наркотического вещества, приведшую к смерти".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это заявление "недостаточным", напомнив, что Анкара ожидает информации о местонахождении тела Хашукджи.

По информации газеты, Турция располагает большим количеством доказательств, включая аудиозаписи, которые противоречит выводам саудовской генпрокуратуры. Так, на семиминутной записи убийства "слышны отчаянные попытки Хашукджи выжить, и нет никаких намеков на то, что кто-то пытается убедить его".

Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
© Фото : Hatice Cengiz
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Турецкие правоохранители также не подтверждают, что Хашукжи убили после введения большой дозы наркотика. Как сообщили источники газеты, "его задушили веревкой или чем-то вроде полиэтиленового пакета".

Кроме того, по данным Hurriyet, убедительные доказательства о преднамеренном характере убийства дает другая 15-минутная аудиозапись, на которой убийцы Хашукджи предварительно обсуждают план преступления, который "был заранее подготовлен, и напоминают об обязанностях каждого участника".

Убийство в генконсульстве

Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США. Второго октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители утверждали, что журналиста убили в дипмиссии.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эр-Рияд не намерен менять политический курс после убийства Хашукджи
Саудовские власти сообщили о смерти Хашукджи 18 дней спустя. Как заявил генпрокурор Сауд аль-Муаджиб, его гибель стала результатом ссоры с сотрудниками генконсульства. Позже в Эр-Рияде признали, что убийство было преднамеренным.

Согласно распространенному накануне заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержали 21 человека. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

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