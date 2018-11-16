Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (134)

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 19 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 14 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 20 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела населенного пункта Гольмовский осколочное ранение получила девушка. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 36 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.