Президент Мексики надеется на нормальную жизнь после отставки

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, уходящий с поста 1 декабря, заявил в четверг, что надеется начать жить после этого события.

"Да, это так, есть жизнь после президентства, даже можно сказать, что именно тогда она и начинается", – приводит портал Universal заявление Пеньи Ньето в ходе его выступления на Ибероамериканском саммите в Гватемале.

С 1 декабря президентом Мексики станет политик левых взглядов Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он будет руководить страной до конца 2024 года. Повторного переизбрания главы государства в Мексике нет.

Подводя итоги своего шестилетнего правления, Пенья Ньето выделил привлечение более 200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, 360 миллиардов долларов национальных частных инвестиций и создание более 4 миллионов рабочих мест.