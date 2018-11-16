Конгресс США ждет много работы по делу о "вмешательстве" РФ, заявил сенатор

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Американскому конгрессу еще предстоит проделать много работы по расследованию о "вмешательстве", заявил сенатор-демократ, высокопоставленный член комитета по разведке Марк Уорнер.
"Я очень горжусь нашим двухпартийным расследованием, нам по-прежнему предстоит проделать много работы и увидеть больше свидетелей", — сказал Уорнер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Он выразил надежду, что спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит вскоре с дополнительными результатами его расследования.
"Нам нужно приложить все силы, особенно сейчас, после промежуточных выборов, чтобы защитить целостность расследования Мюллера и позволить ему завершить работу", — добавил сенатор.