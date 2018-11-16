Убийцу афроамериканцев в США обвинили в преступлении на почве ненависти

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Федеральные обвинения в преступлении на почве ненависти предъявлены 51-летнему Грегори Бушу, который 24 октября застрелил двух афроамериканцев в супермаркете в Кентукки, сообщило министерство юстиции США.

Буш обвиняется в двух убийствах и одном покушении на убийство с мотивом расовой неприязни.

Бушу грозит смертная казнь либо пожизненное заключение, министерство юстиции пока не определилось, будет ли добиваться высшей меры наказания.

Буш, который является белым мужчиной, пытался проникнуть в церковь, которую посещают преимущественно афроамериканцы. Когда вход в церковь оказался закрыт, он застрелил женщину в супермаркете и мужчину возле здания супермаркета, ранив еще одного человека.

По последним данным ФБР, преступления на почве розни выросли в США на 17% за 2017 год.