Кадыров передал королю Бахрейна приветствие Путина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как встретился на авиасалоне BIAS-2018 с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифа и передал ему слова приветствия от президента РФ.

"Я передал слова приветствия от президента России Владимира Путина. Король выразил признательность Владимиру Владимировичу за его политическую позицию в отношение исламского мира. Он подчеркнул, что авторитет нашего национального лидера способствуют улучшению международной обстановки. Особенно король отметил, что Россия и лично глава нашего государства играют ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии", — написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте"

По словам Кадырова, король Бахрейна подчеркнул, что такие визиты способствуют укреплению дружеских связей между их народами и государствами.

Пятнадцатого ноября Рамзан Кадыров принял участие в осмотре российского самолета вместе с королем Бахрейна, глава Чечни прилетел на выставку в королевство по приглашению его властей.