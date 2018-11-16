Кадыров передал королю Бахрейна приветствие Путина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как встретился на авиасалоне BIAS-2018 с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифа и передал ему слова приветствия от президента РФ.
По словам Кадырова, король Бахрейна подчеркнул, что такие визиты способствуют укреплению дружеских связей между их народами и государствами.
Пятнадцатого ноября Рамзан Кадыров принял участие в осмотре российского самолета вместе с королем Бахрейна, глава Чечни прилетел на выставку в королевство по приглашению его властей.