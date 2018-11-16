ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Сенатор-демократ, высокопоставленный член комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что стоимость российского "вмешательства" в выборы в США, Франции и Великобритании составляет меньше цены одного истребителя F-35.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

По словам американского сенатора, США тратят огромные суммы на разные виды вооружения, при этом "вмешательство России в выборы в США, Франции и Великобритании стоило меньше одного самолета F-35". Стоимость одного истребителя составляет около 80 миллионов долларов.

"В 2016 году Россия беспрецедентным образом вмешалась в наши выборы. Они милитаризовали информацию", — сказал Уорнер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Сенатор отметил, что действия России застали врасплох американские ведомства, в том числе и разведсообщества. Однако к промежуточным выборам в 2018 году США "стали лучше", хотя в избирательной системе по-прежнему имеется ряд "уязвимых мест", добавил сенатор. "Мы стали лучше. Но мы никоим образом не находимся в положении, где мы полностью защищены", — сказал он.