Бахрейн и ОАЭ поддержали решения Саудовской Аравии по делу Хашукджи

МАНАМА, 16 ноя — РИА Новости. Власти Бахрейна и ОАЭ поддержали решения, принятые Саудовской Аравией по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Бахрейн решительно заявляет о поддержке мер, принятых Саудовской Аравией в отношении дела подданного Хашукджи. Эти шаги говорят о желании наказать всех вовлеченных в это преступление и раскрыть факты со всей прозрачностью и открытостью", — говорится в заявлении МИД Бахрейна.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметило, что "принятые Саудовской Аравией решения по этому делу подтверждают приверженность королевства ценностям, принципам и справедливости и говорят об уважении закона".

Бахрейн и ОАЭ высказались против политизации убийства журналиста или использования этого преступления для очернения Саудовской Аравии.

Журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.