На выборах во Флориде проведут ручной пересчет голосов, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь американского штата Флорида Кен Децнер распорядился провести повторный, ручной пересчет голосов на выборах в сенат, сообщила газета Miami Herald.

Проведенный ранее машинный пересчет голосов показал, что республиканец Рик Скотт лидирует с минимальным отрывом, опережая действующего сенатора-демократа Билла Нельсона.

По закону штата, если разрыв составляет менее 0,25%, следует провести повторный, ручной пересчет бюллетеней.

Отрыв Скотта от действующего сенатора-демократа Билла Нельсона составляет менее 13 тысяч голосов при том, что за каждого подано более чем по 4 миллиона бюллетеней. В процентах Скотт лидирует с 50,07% против 49,92% у Нельсона.

Пересчет начали после того, как разрыв между кандидатами по итогам выборов 6 ноября оказался слишком малым, чтобы можно было назвать победителя.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.