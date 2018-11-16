Республиканец Скотт лидирует на выборах во Флориде после пересчета голосов

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Республиканец Рик Скотт лидирует с минимальным отрывом после пересчета голосов на выборах в сенат США от Флориды, свидетельствуют результаты на сайте избирательной комиссии штата.

Отрыв Скотта от действующего сенатора-демократа Билла Нельсона составляет менее 13 тысяч голосов при том, что за каждого подано более чем по 4 миллиона бюллетеней. В процентах Скотт лидирует с 50,07% против 49,92% у Нельсона.

Пересчет начали после того, как разрыв между кандидатами по итогам выборов 6 ноября оказался слишком малым, чтобы можно было назвать победителя.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.