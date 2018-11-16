Премьер Молдавии раскритиковал резолюцию ЕП по ситуации в стране

КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип считает, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом, который призван поддержать оппозицию.

Европарламент одобрил в среду резолюцию, в которой выразил обеспокоенность отступлением от демократических стандартов в Молдавии, положением дел в сфере законности и борьбы с коррупцией и призвал ЕС не размораживать помощь Кишиневу до выборов в 2019 году.

"Я считаю, что этот документ — сугубо политический, потому что в отношении других стран подобные резолюции не принимались, особенно накануне предвыборной кампании. С моей точки зрения, это документ, который поддерживает оппозицию в Кишиневе", — сказал Филип в эфире телеканала Pro TV.

Премьер признал, что в Молдавии есть проблемы, в том числе перечисленные в отчете, но достигнут и определенный прогресс. "Я не считаю Молдавию захваченным государством, государственные учреждения не захвачены, но у нас существует концентрация власти", — объяснил Филип.

Депутаты ЕП выразили обеспокоенность уровнем коррупции, отсутствием независимой судебной системы и отступлением от демократических стандартов. Европарламент отметил, что Молдавия "находится в ловушке олигархических интересов с экономической и политической властью в руках небольшой группы людей, оказывающих свое влияние на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и СМИ".

Депутаты Европарламента призвали молдавские власти решить эти проблемы, подтвердив, что финансовая поддержка ЕС этой стране должна предоставляться только после парламентских выборов в стране, запланированных на февраль 2019 года, при условии, что они будут проведены в соответствии с международными стандартами и оценены специализированными международными органами.