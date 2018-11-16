В США незаконно похитили 400 тысяч долларов, собранных для бездомного

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Семейная пара и бездомный из штата Нью-Джерси обвиняются в хищении примерно 400 тысяч долларов, собранных на помощь бездомному, сообщил на пресс-конференции в четверг прокурор округа Берлингтон в Нью-Джерси Скотт Коффина.
"История с оплатой, которая лежала в основе сбора средств, могла показаться слишком хорошей, чтобы в нее поверить. К сожалению, так оно и было. Вся кампания строилась на лжи", — заявил прокурор.
По его словам, пара встретила бездомного еще за месяц до предполагаемого инцидента возле казино, где Макклюр и Д'Амико часто играли. Месяц спустя они сделали совместную фотографию женщины и бездомного.
После сбора средств за вычетом сборов пара получила 367 тысяч долларов. Из них бездомный Боббит получил 75 тысяч, остальное пара "растранжирила" в течение нескольких месяцев на приобретение автомобиля, путешествия, аксессуары и казино.
Макклюр и Д'Амико после предъявления обвинений добровольно явились в полицию и были отпущены до суда. Боббит был арестован в Пенсильвании и ждет перевода в Нью-Джерси.
Всем троим грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Платформа по сбору средств GoFundMe согласилась вернуть деньги 14 тысячам жертвователей, участвовавших в кампании, уточнил прокурор.