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В США незаконно похитили 400 тысяч долларов, собранных для бездомного

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© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фотоБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hong

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Семейная пара и бездомный из штата Нью-Джерси обвиняются в хищении примерно 400 тысяч долларов, собранных на помощь бездомному, сообщил на пресс-конференции в четверг прокурор округа Берлингтон в Нью-Джерси Скотт Коффина.

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© Depositphotos / gregorylee
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Ранее Кейт Макклюр и Марк Д'Амико собрали в интернете около 400 тысяч долларов для бездомного ветерана Джонни Боббита. Они утверждали, что хотят отблагодарить мужчину за доброе дело. Макклюр заявляла, что осталась без бензина на оживленной трассе и что бездомный Боббит отдал ей свои последние 20 долларов на заправку машины. История широко разошлась в американских СМИ.

"История с оплатой, которая лежала в основе сбора средств, могла показаться слишком хорошей, чтобы в нее поверить. К сожалению, так оно и было. Вся кампания строилась на лжи", — заявил прокурор.

По его словам, пара встретила бездомного еще за месяц до предполагаемого инцидента возле казино, где Макклюр и Д'Амико часто играли. Месяц спустя они сделали совместную фотографию женщины и бездомного.

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Следствие изучило более 65 тысяч текстовых сообщений, которыми супруги обменивались друг с другом и со своими знакомыми, и пришло к выводу, что история с помощью бездомному была мошенничеством. Макклюр и Д'Амико постоянно обсуждали, что не могут платить по счетам из-за долгов, а Макклюр признавалась знакомой, что история с оплаченным бензином "полностью выдумана". Кроме всего, Д'Амико описывал аналогичную историю в 2012 году в Facebook, причем в роли благодетеля выступал он сам.

После сбора средств за вычетом сборов пара получила 367 тысяч долларов. Из них бездомный Боббит получил 75 тысяч, остальное пара "растранжирила" в течение нескольких месяцев на приобретение автомобиля, путешествия, аксессуары и казино.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Прокурор подчеркнул, что бездомный ветеран Боббит хотя и заслуживает благодарности за военную службу, является сообщником пары и соучастником преступления.

Макклюр и Д'Амико после предъявления обвинений добровольно явились в полицию и были отпущены до суда. Боббит был арестован в Пенсильвании и ждет перевода в Нью-Джерси.

Всем троим грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Платформа по сбору средств GoFundMe согласилась вернуть деньги 14 тысячам жертвователей, участвовавших в кампании, уточнил прокурор.

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