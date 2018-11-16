КНДР испытала новейшее высокотехнологичное оружие, пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях "высокотехнологичного оружия", передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера.

Центральное телевидение КНДР сообщилот, что испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны. "Испытания высокотехнологичного тактического оружия были проведены успешно, с полным соответствием в отношении его передовых показателей", — говорится в заявлении.

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Южнокорейское агентство отмечает, что КНДР сообщила об испытаниях на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению Пхеньяна.

В Сингапуре 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950–1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.