США могут выслать из страны турецкого проповедника Гюлена, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты изучают варианты высылки из страны турецкого оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чего давно добивается Анкара, сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

По данным телеканала, этот шаг готовится, чтобы снизить градус требований Турции в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

В частности, ФБР и минюст США якобы получили указания заново открыть дело об экстрадиции Гюлена, а министерство внутренней безопасности – предоставить данные о правовом статусе его пребывания в США.

"Они сказали, что Белый дом особенно хотел получить подробности о статусе проживания Гюлена в США. У Гюлена есть грин-карта, согласно двум людям, знакомым с вопросом. Он живет в Пенсильвании с 1990 года", — сообщает телеканал.

Представители совета национальной безопасности при Белом доме и ФБР отказались дать комментарии, а госдепартамент, минюст и МВБ не ответили на запросы телеканала. Адвокат, представляющий интересы проповедника тоже не стал комментировать эту информацию.

Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции. Турция требует проведения международного расследования этого убийства.