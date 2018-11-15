ЕС отозвал посла из Танзании из-за "давления" со стороны властей

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. ЕС отозвал для консультаций своего посла из Танзании, обвинив власти этой страны в давлении на дипломата, сообщила в четверг европейская дипслужба.
"В этом контексте танзанийские власти последовательно наращивают давление на посла ЕС. Это, в конечном итоге, привело к его вынужденному отъезду и отзыву для консультаций", — сообщила дипслужба.
В сообщении отмечается, что "эта беспрецедентная позиция не соответствует давно установившейся традиции двустороннего диалога и консультаций между двумя сторонами, о чем ЕС глубоко сожалеет".
"ЕС призывает танзанийские власти воздерживаться от оказания чрезмерного давления и ограничений на дипломатические представительства", — отметили в европейской внешнеполитической службе.
С учетом сложившейся ситуации принято "решение провести всеобъемлющий обзор политики в отношении Танзании", а политический диалог будет возобновлен только после завершения этой работы.