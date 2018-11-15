Глава Аргентины пообещал ответить на атаки в столице перед саммитом G20

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал, что государство жестко отреагирует на две атаки в столице страны перед саммитом G20, который начнется 30 ноября.
"Должно быть ясно, как никогда: мы будем действовать со всей мощью закона. Мы не примем такие насильственные действия, за их последствия придется заплатить (виновным). Мы должны изгнать подобное насилие из нашего общества", – приводит портал Nacion заявление Макри.
По его словам, события привлекли внимание государства, и министр безопасности Патрисия Буллрич работает по этим делам. Он также заверил, что власти приняли серьезный план по обеспечению безопасности в связи с предстоящим саммитом "Большой двадцатки".