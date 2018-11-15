Глава Аргентины пообещал ответить на атаки в столице перед саммитом G20

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал, что государство жестко отреагирует на две атаки в столице страны перед саммитом G20, который начнется 30 ноября.

Ранее местные СМИ сообщили о попытке бросить самодельную бомбу в дом знаменитого судьи Клаудио Бонадио, известного по делу экс-президента Кристины Киршнер, а также о взрыве на кладбище престижного района Реколета.

"Должно быть ясно, как никогда: мы будем действовать со всей мощью закона. Мы не примем такие насильственные действия, за их последствия придется заплатить (виновным). Мы должны изгнать подобное насилие из нашего общества", – приводит портал Nacion заявление Макри.

По его словам, события привлекли внимание государства, и министр безопасности Патрисия Буллрич работает по этим делам. Он также заверил, что власти приняли серьезный план по обеспечению безопасности в связи с предстоящим саммитом "Большой двадцатки".

В случае атаки на дом судьи Бонадио бомба не сработала, а подозреваемый, 26-летний молодой человек, был задержан. Во втором случае взрывное устройство сработало в руках анархистки, которая устанавливала его рядом с могилой убитого в ноябре 1909 года шефа полиции Рамона Фалькона. Женщина серьезно ранена. Кроме ее мужа, полиция задержала еще 10 человек, которые могли иметь отношение к этим взрывам.