КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины опроверг информацию о якобы возбуждении уголовного дела против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Национального антикоррупционного бюро Украины сообщило, что правоохранители возбудили дело против Яценюка и Петренко по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "служебный подлог", "уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей" при привлечении юридических услуг для представления Украины в международном суде.

"Запуск грязной информационной кампании о возбуждении якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко… Эти заявления ничем не подтверждены и не соответствуют действительности", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах. Петренко – действующий министр юстиции Украины, вступил в должность в 2014 году.