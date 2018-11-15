Лукашевич в ОБСЕ поднял вопрос детских лагерей правых радикалов на Украине

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич поднял вопрос о детских лагерях праворадикальных групп на Украине, информация об одном из которых появилась в СМИ.

Накануне телеканал " Евроньюс " показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области Украины детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечается в сюжете, "наставник" из молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодежи и спорта Украины, отмечает телеканал. В ОБСЕ отказались комментировать РИА Новости сюжет телеканала о детских лагерях.

"При поощрении властей в стране насаждается радикально-националистическая идеология. В новостях фигурирует сюжет о детском лагере в Тернопольской области, где бывшие участники "АТО" учат детей убивать ополченцев", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.