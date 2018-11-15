Лукашевич прокомментировал призыв Германии закрыть сайт "Миротворец"

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя реакцию немецкого МИД на внесение экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил, что здравомыслящие силы в Европе начинают прозревать.
Лукашевич заявил, что на Украине ущемляются права русскоязычного населения и нацменьшинств, ограничивается свобода слова, создаются предпосылки для раскола общества по языковому и конфессиональному признаку. Кроме того, в этих условиях участились нападения националистов на православные храмы, сопровождающиеся рейдерскими захватами церковного имущества, угрозами в адрес священнослужителей и прихожан, продолжил дипломат.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.