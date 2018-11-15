Совбез ООН продлил на месяц мандат миссии в ЦАР

ООН, 15 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг продлил мандат миссии всемирной организации в Центральной Африканской Республике (МООНСЦАР) только до 15 декабря этого года, хотя обычно мандаты продлеваются на полгода или год.

"Мы только что поддержали "техническое" продление мандата Миссии ООН по стабилизации в ЦАР на один месяц", — заявил в ходе заседания Совбеза первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Авторы проекта резолюции по продлению мандата миссии — постпредство Франции, по мнению других членов Совбеза, не учли некоторых аспектов ситуации в ЦАР.

"Сегодня Совет сохранил единство по данной теме, и это весьма отрадно. С тем, чтобы так было и впредь, французским "пенхолдерам" (авторам проекта — ред.) нужно приложить существенные дополнительные усилия, если они все еще хотят вернуться к своему первоначальному амбициозному проекту, который мы обсуждали весь последний месяц", — сказал Полянский.

По его словам, "сделать это достаточно просто: отправной точкой должно быть понимание о том, что в ЦАР найдется работа для всех, кто искренне хочет помочь этой стране встать наконец на ноги".

"Тем более, что французская сторона и наши западные партнеры в целом не раз говорили нам: ЦАР – не поле для соперничества, а площадка для совместного поиска решений по выводу этого государства из кризиса. Теперь нужно подтвердить этот тезис делами, отбросить исторические комплексы, эгоизм и узконациональные интересы", — добавил российский дипломат.

Он отметил, что "у тех, кто пришел с добрыми намерениями, не должно быть никакой скрытой повестки и никакой боязни конкуренции, мы руководствуемся именно этими принципами, активно помогаем ЦАР, с ведома и при поддержке руководства и народа этой страны, и хотим, чтобы наши усилия нашли должное отражение во французском проекте".

"То, что вы вовремя и самым внимательным образом отнеслись к озабоченностям наших американских коллег, внушает оптимизм. Раз вы услышали их – услышьте и нас. Мы готовы продолжить работу над вашим проектом в духе взаимного уважения с тем, чтобы через месяц вам не пришлось ставить под угрозу столь значимое для нас всех и наших друзей в ЦАР единство Совета по обсуждаемой сегодня теме", — заключил Полянский.

В своем докладе по ситуации в ЦАР, генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает, что миссия в стране уже перегружена, а некоторые члены Совбеза сомневаются в способности МООНСЦАР расширять свои задачи, учитывая, что она уже испытывает трудности с выполнением своего мандата.

Кроме того, США стремятся к экономии и эффективности в миротворческих операциях, а не к расширению существующих мандатов.