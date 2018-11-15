В Казахстане пограничники задержали россиянина

АСТАНА, 15 ноя – РИА Новости. Пограничники Казахстана задержали гражданина России с четырьмя мешками каракулевых шкур без сопроводительных документов, сообщила в четверг пресс-служба Погранслужбы Комитета национальной безопасности.

"Пограничниками отделения погранконтроля "Курмангазы авто" задержан гражданин России 1985 года рождения, который следовал из Казахстана в РФ на личной автомашине "Лада". Причиной задержания стали четыре мешка каракулевых шкур, обнаруженные в салоне автомашины без сопроводительных документов", — говорится в сообщении Погранслужбы.

По данным ведомства, задержанного мужчину с грузом передали в районное отделение внутренних дел Курмангазинского района Атырауской области (на западе Казахстана).