Эксперты ООН прервали визит в Венгрию, не получив доступ в зоны мигрантов

ЖЕНЕВА, 15 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям прервала визит в Венгрию из-за отказа властей дать им доступ в "транзитные зоны" содержания мигрантов и просителей убежища на границе с Сербией, говорится в заявлении группы, распространённом управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Венгрия пригласила делегацию рабочей группы ООН совершить официальный визит с 12 по 16 ноября, чтобы оценить выполнение страной рекомендаций группы, высказанные в 2013 году. Однако эксперты ООН указали на то, что власти отказались предоставить им доступ в так называемые "транзитные зоны" Рёжке и Томпа, где содержатся мигранты и просители убежища, чтобы провести с ними конфиденциальные беседы без дополнительного наблюдения.

"Без сомнения, содержание мигрантов в этих "транзитных зонах" представляет собой ограничение свободы, согласно международного законодательству. Мы получили большое количество достоверных сообщений, которые касаются отсутствия гарантий против незаконного содержания под арестом в этих местах", — заявили представители рабочей группы ООН Элина Штайнерте и Сетонджи Ролан Аджови.

Представители рабочей группы надеются, что правительство Венгрии начнет вести с ними конструктивный диалог для возобновления официального визита экспертов.

После миграционного кризиса, который разразился в Европе, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике. Еврокомиссия в июле подала в суд ЕС жалобу на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Венгерским властям было дано два месяца, чтобы обеспечить выполнение требований ЕС. Европарламент 12 сентября одобрил процедуру введения санкций против Венгрии.