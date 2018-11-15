Порошенко потребовал включить подачу тепла в украинской Смеле

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле Черкасской области — единственном в стране городе, где еще не восстановлено теплоснабжение.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.

"Сейчас мне все равно, кто виноват в чрезвычайной ситуации, которая сложилась в единственном городе на Украине (где не подключено теплоснабжение. — Прим. ред.) городе Смела… Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение, потому что боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность… Даю вам несколько часов, мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", — заявил Порошенко в четверг в ходе совещания по ситуации в Смеле.

Президент также поручил в течение суток оформить все необходимые для подачи тепла документы. Порошенко отметил, что если местные власти будут препятствовать оформлению документов, то Верховная рада Украины может назначить досрочные выборы в городе.

Президент также поручил силовикам разобраться в "преступной бездеятельности" городской власти.