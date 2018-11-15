КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак и глава МВД Арсен Аваков предложили кабмину свои варианты распределения конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича средств, передает украинское издание "Экономическая правда".

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. В 2018 году Генпрокуратура планировала конфисковать еще 180 миллионов долларов средств у бывшего президента и его окружения.

"Соответствующие решения о распределении этих средств министры вынесли на заседание правительства 14 ноября. Полторак предлагает направить 4 миллиарда гривен (почти 144 миллиона долларов) на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще 1 миллиард гривен (около 36 миллионов долларов), по мнению министра обороны, нужно направить на строительство военных объектов", — говорится в сообщении.

По данным издания, Аваков предлагает выделить 2 миллиарда гривен (72 миллиона долларов) государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга, также дополнительно по 125 миллионов гривен (4,5 миллиона долларов) выделить Госслужбе по ЧС на закупку пожарных машин и Нацполиции. Согласно проекту решения, представленного Аваковым, еще 49 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов) должна получить администрация Госпогранслужбы на закупку спецтехники.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что правительство не приняло окончательное решение, как распределить средства. "Было вынесено два документа от различных распорядителей и по результатам обсуждения и замечаний одобрены с доработками. Соответственно, когда все изменения будут внесены и финальный текст будет подписан и опубликован, тогда и будет распределение (в пределах дефицита)", — цитирует издание слова Маркаровой.

По результатам заседания правительства эти решения вошли в пакет тех, которые премьер поручил доработать в течение трех дней, добавляет издание.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.