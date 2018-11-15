Перенос посольства США привел к дестабилизации в Газе, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 15 ноя — РИА Новости. Перенос посольства США в Иерусалим привел к росту тревожности и дополнительной дестабилизации в Газе, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крахенбюль.
По его словам, решение США напрямую не затронуло работу БАПОР, но "имело свое влияние на эмоциональном уровне, а также на физическом, с точки зрения безопасности, через демонстрации".
Глава БАПОР напомнил, что с марта нынешнего года в ходе протестов ранения получили порядка 22 тысяч человек.
"Это больше, чем было ранено людей во время войны 2013 года. Это показывает нам, с какими опасностями приходится сталкиваться палестинским беженцам", — сказал он.
Остальные страны продолжают считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держат свои посольства в Тель-Авиве.