Украинские военные торговали взрывчаткой из Донбасса

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Военнослужащие одной из частей в Житомирской области Украины наладили канал сбыта взрывчатки, завезенной из зоны проведения военной операции в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Службы безопасности Украины.
В сообщении также говорится, что правоохранители задержали двух злоумышленников в Житомире, во время очередной попытки продажи почти двух с половиной килограммов пластита, двух тротиловых шашек и средств детонации к ним за 33 тысячи гривен (около 1,2 тысячи долларов).
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.