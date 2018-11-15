На Украине "российских хакеров" обвинили в атаке на сайт министерства

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Официальный сайт министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины не работает из-за хакерской атаки, в ведомстве обвинили Россию в причастности к этому, при этом никаких доказательств не было предоставлено.

"В течение нескольких дней осуществляются направленные хакерские атаки на официальный сайт министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в результате которых неизвестные распространяют спам путем модификации страниц. Очередная кибератака произошла на сайт 14 и 15 ноября после обнародования информации о создании трехсторонней платформы (Украина, Молдова, Грузия), инициированной министром Вадимом Чернишем для противодействия гибридным методам влияния РФ", — говорится в сообщении министерства в Facebook

По данным ведомства, предыдущая атака была осуществлена 2-3 ноября 2018 года. "Допускаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации", — добавили ведомстве.

По состоянию на 16.00 мск сайт не открывается.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".