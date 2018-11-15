МИД прокомментировал законопроект Украины по прилежащей морской зоне

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя законопроект Украины по прилежащей морской зоне, отметила важность того, чтобы национальные нормы не противоречили международному праву.

"Принятие такого законодательного пакета о прилежащей зоне, конечно, безусловно, является правом государства, оно вытекает из положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года… Вместе с тем, важно, чтобы нормы национального законодательства и их применение на практике не противоречили международному праву", — заявила она.

"В частности, вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие договоры", — добавила она.

Верховная рада в четверг приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав РФ российские власти якобы осуществляет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.