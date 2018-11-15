Захарова прокомментировала призыв Германии закрыть сайт "Миротворец"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве рады, что Берлин наконец высказался по поводу деятельности украинского сайта "Миротворец", заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выразив сожаление, что это было сделано по "конъюнктурным соображениям".

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер ранее попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду". Агентство DPA со ссылкой на представителя МИД ФРГ сообщило, что Берлин решительным образом осуждает внесение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в списки украинского сайта "Миротворец". По ее словам, немецкие власти настаивают на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта.

На брифинге в четверг Захарова отметила, что "в Германии наконец-то сказали, что что-то не в порядке с этим сайтом". По ее словам, все это в Москве услышали из Берлина только после того, как туда попал Шрёдер.

"Рады ли мы, что Берлин высказался на этот счет? Да, рады. Рады ли мы, что они сделали это по конъюнктурным соображениям? Нет, не рады. Все-таки в каких-то случаях принципы должны брать верх над конъюнктурой", — заявила она.

Она сравнила ситуацию с персонажем детской книги Незнайкой, который научился рисовать и нарисовал своих друзей: "Все приходили на выставку и им всем очень нравились портреты других, но когда они доходили до своего портрета, то все время требовали от Незнайки, чтобы их портрет он убрал, потому что плохо получился, хотя все остальные портреты нравились".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".