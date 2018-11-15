СМИ оценили, во сколько Польше обойдется новая дивизия на восточной границе

ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Более 7 миллиардов долларов потратит польское правительство на создание новой механизированной дивизии вблизи восточной границы, сообщает специализированный портал defence24.

Командование новой бригады будет размещаться в Седльце – к востоку от Варшавы, примерно на одинаковом расстоянии между Варшавой и Брестом.

"Новая механизированная дивизия достигнет полной боевой готовности к 2026 году, а стоимость ее формирования составит 27 миллиардов злотых (около 7,1 миллиарда долларов по текущему курсу) в течение десяти лет", — сообщает портал со ссылкой на информацию министерства национальной обороны страны.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич на недавнем заседании профильной комиссии сейма сообщил, что в состав новой дивизии будут входить командование, батальон управления, две механизированные бригады и одна бронетанковая, а также разведывательный батальон, полк противовоздушной артиллерии и логистики.

При этом Скуркевич не скрывает, что создание новой дивизии "мотивировано необходимостью реального укрепления на так называемом восточном фланге". Он также пояснил, что дивизия формируется для "обеспечения безопасности в районе исторически сформированных оперативных направлений".

По данным минобороны, до конца текущего года будет сформирован штаб дивизии. Новая механизированная бригада и полк командования появятся к 2022 году, а последующие подразделения — батальон разведки, полк артиллерии, зенитный полк и логистики до 2026 года.

18-я механизированная дивизия, о которой идет речь, в мирное время будет насчитывать около 7800 военнослужащих, в том числе 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых.

Командир новой дивизии генерал Ярослав Громадзиньский в свою очередь сообщил, что формирование штаба завершено почти наполовину, а до конца года этот процесс будет завершен на 80%. "Штаб физически существует, есть здание, люди работают, мы заканчиваем работы, связанные с проводкой защищенной сети. Мы готовимся к формированию батальона управления", — сказал генерал.