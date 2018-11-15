МИД прокомментировал сообщения о "вмешательстве" в промежуточные выборы США

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Американские СМИ, как всегда, не предоставили никаких доказательств так называемого "вмешательства" Москвы в промежуточные выборы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со ссылкой на независимых аналитиков в десятках средств массовой информации приводились цифры, согласно которым распространением российской пропаганды в американском сегменте интернета занимается свыше 400 сайтов, и из них более 100, конечно, управляется Москвой. Как всегда, доказательств никаких. Ничего нового в этом походе нет, другое дело, что этот процесс обретает все более странный, дикий характер в глазах самих американцев, особенно на фоне реальной фактуры", — заявила она.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.