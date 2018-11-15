НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, заявили в МИД

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, военное присутствие наращивается от Черного до Балтийского морей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Осуществляется постепенное ротационное и на постоянной основе, фактически перманентное присутствие американских военнослужащих в сопредельных с Россией странах. Планомерно расширяется военно-транспортировочная деятельность у наших границ", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, с октября в Балтийском регионе и на севере Европы сконцентрированы многочисленные силы и средства, участвующие в серии крупных военных учений альянса, которые дополняют уже развернутые в странах восточного фланга НАТО соединения. "Подобные действия стран альянса объективно ведут к милитаризации региона, генерируют новые риски и повышают градус военно-политического противостояния", — добавила Захарова.

"Вот эта деятельность НАТО, наращивание членами-странами своего присутствия вблизи границ идет по всей протяженности дуги от Балтийского до Черного морей. В Польше и странах Балтии развернуто четыре многонациональных батальона НАТО, в Румынии — многонациональная бригада. Не снят с повестки дня вопрос о формировании постоянной группировки ВМС стран НАТО в Черном море", — подчеркнула дипломат.