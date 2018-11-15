Москва продолжит оказывать помощь задержанной в США Бутиной, заявили в МИД

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва продолжит следить за развитием ситуации с задержанной в США Марией Бутиной и оказывать ей всю возможную помощь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, будем следить за развитием ситуации. Тем не менее, наша соотечественница по-прежнему находится в неволе… Будем и впредь оказывать Марии Бутиной всю возможную помощь и требуем от властей США прекратить ее необоснованное уголовное преследование, освободить гражданку Российской Федерации", — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва продолжает работу по освобождению и возвращению Бутиной в Россию. Она отметила, что целенаправленные усилия посольства США в Вашингтоне повлияли на условия содержания россиянки в тюрьме, которая теперь может посещать реабилитационные занятия, встречаться с посетителями и звонить родственникам.

Ранее российские дипломаты поздравили задержанную в США Бутину с днем рождения.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".