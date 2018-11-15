В Европарламенте выразили надежду на возвращение Лондона в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Координатор Европарламента по вопросам Brexit Ги Верхофштадт выразил надежду, что однажды Великобритания вернется в состав Евросоюза.

"Мы действительно сожалеем по поводу Brexit, поскольку значимая, большая страна, как Соединенное Королевство, покидает Европейский союз. Это по-прежнему рана. Я лично по-прежнему надеюсь, что придет день, когда Соединенное Королевство вернется в европейскую семью", — сказал он на пресс-брифинге в Страсбурге, трансляция которого велась службами ЕС.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.