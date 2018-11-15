Премьер Белоруссии поинтересовался мнением МВФ о реформах в стране

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас встретился в четверг в Минске с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), во время которой поинтересовался мнением экспертов МВФ о структурных реформах и программе деятельности белорусского правительства до 2020 года, сообщается на сайте Совета министров страны.

Отмечается, что на встрече "обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с этой международной организацией".

Согласно сообщению Совмина, Румас проинформировал миссию МВФ о состоянии экономического развития страны, при этом акцентировал внимание на трех вопросах, позиция миссии по которым для Белоруссии важна.

"Во-первых, баланс между поддержанием экономического роста с одной стороны и накоплением резервов, снижением долга и уязвимостей экономики – с другой. Во-вторых, неопределенность во внешних факторах, влияющих на нашу экономику. В-третьих, структурные преобразования и программа правительства", — приводятся в сообщении слова Румаса.

Обзорная миссия МВФ работала в Белоруссии с 5 ноября по 15 ноября. Ее целью был обзор экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики.

Прошлым летом возникла пауза в переговорах Белоруссии с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на десять лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на ЖКУ. В феврале в Минфине не исключали, что возобновление полномасштабных переговоров с МВФ о выделении Минску кредита может произойти в 2020–2021 годах.