Западный эксперт назвал идею создания европейской армии утопией

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Идея создания Евросоюзом собственных вооруженных сил является утопией, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за создание европейской армии, эту идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Идея европейской армии – это утопия, потому что европейцы никогда не договорятся об интегрированном командовании. В частности, потому что Франция обладает ядерным оружием, а Германия – нет. Франция, в отличие от Германии, также является постоянным членом Совета Безопасности ООН", — сказал РИА Новости эксперт.

Он указал на наличие у Германии и Франции разных геополитических интересов. "Франция в действительности хотела бы видеть взаимодействие стран ЕС в военной сфере в качестве суверенных государств под своим руководством, а заявление Макрона о европейской армии следует рассматривать в качестве политического лозунга в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. Оно не отражает истинную французскую позицию", — сказал аналитик.

Он утверждает, что президент Франции делает ставку на проведение членами ЕС совместных военных операций, поскольку Париж "хочет быть способным действовать в Средиземноморском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке". "Он (Макрон – ред.) хотел бы иметь поддержку европейцев, поскольку в плане безопасности для Франции кризисная угроза исходит с южного фланга, в частности, от исламского терроризма. Что касается восточного фланга Европы – он второстепенен", — сказал эксперт.

Германия, по его мнению, "напротив, обеспокоена безопасностью именно на восточном фланге Европы". "Для Германии, которая всегда входила в военную структуру НАТО, европейская армия является опорой альянса, и поэтому Берлин в значительной мере следует геополитическим интересам США с тем, чтобы обеспечивать противовес России", — считает Томанн.

Он утверждает, что именно по этой причине Германия отдает приоритет постоянному структурированному сотрудничеству стран ЕС в области обороны и безопасности (PESCO), чтобы "реализовывать совместные проекты, но в полной синергии с НАТО, поскольку Германия осторожно относится к идее Макрона о европейской инициативе быстрого реагирования, которая автономна как от Евросоюза, так и НАТО". "Немцы не заинтересованы защищать интересы Франции в Средиземноморском регионе и в Африке", — сказал эксперт.

При этом он указал, что президент Франции, будучи атлантистом, считает, что европейское сотрудничество в области обороны должно быть совместимым и дополняющим взаимодействие в рамках НАТО, но с "большей степенью автономности, чем того хочет Германия".

Евросоюз в 2017 году одобрил документ о запуске постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны и безопасности. PESCO позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности. Ранее 25 стран, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO.

В конце июня в Люксембурге министры обороны девяти стран ЕС — Эстонии, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов и Великобритании — подписали протокол о совместных намерениях по созданию европейских сил быстрого реагирования в рамках Европейской оборонной инициативы. Седьмого ноября к инициативе присоединилась Финляндия.