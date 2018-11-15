В Киеве завели два уголовных дела после попытки поджога Андреевской церкви

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Полиция завела два уголовных дела в связи с попыткой поджога Андреевской церкви в Киеве, сообщил в четверг начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что в четверг утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве, никто не пострадал. По его утверждению, к этому якобы причастны "приспешники Москвы". Однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, проводят осмотр места происшествия.

"Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 ("покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества") и статьи 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины", — цитирует Крищенко пресс-служба полиции в Facebоok.

Как отметили в полиции, за совершение правонарушений злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Также в полиции сообщили, что во время осмотра места происшествия обнаружили у церкви рюкзак, который может принадлежать злоумышленникам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.