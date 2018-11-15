Дутерте пропустил ряд мероприятий саммита АСЕАН, чтобы вздремнуть

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пропустил ряд запланированных заседаний в рамках проводимого в Сингапуре саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы подремать и восстановить силы, сообщает портал Rappler со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.

Как сообщает портал, в общей сложности Дутерте пропустил пять мероприятий, назначенных на среду.

"Он (несколько раз — ред.) вздремнул, чтобы восполнить сон", — заявил Панело. По его словам, Дутерте допоздна работал во вторник и смог поспать только три часа накануне заседаний.

По данным портала, в четверг филиппинский президент принял участие в утреннем мероприятии саммита. В ходе общения с журналистами он заявил, что не совсем удовлетворен тем, как ему удалось поспать, однако отметил, что это позволило ему справиться с нагрузкой.

"А что не так с моим решением вздремнуть?" — заявил Дутерте.

Как отмечает Rappler, в четверг 73-летний Дутерте принял участие в шести мероприятиях, в том числе в двусторонней встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.