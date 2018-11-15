В Германии военнослужащего оштрафовали за нацистские приветствия, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Районный суд в немецком городе Бёблинген приговорил военнослужащего элитного подразделения бундесвера к штрафу в 4 тысячи евро за использование нацистского приветствия, сообщил журнал Spiegel.
Отмечается, что прокуратура Штутгарта ведет расследование в отношении еще одного военнослужащего по тому же поводу.
В 2017 году бундесвер начал внутреннее расследование и допросил участвовавших в вечеринке военных. По их словам, праздник был организован в древнеримском стиле, все участники были одеты в робы, а происходящее на мероприятии было лишь шуткой: нацистских жестов на вечеринке не было, в качестве приветствия гости кричали "Аве, Цезарь" и поднимали правые руки.
В командовании эту вечеринку назвали "абсолютно бестактной", но отказались признавать наличие крайне правых тенденций в рядах армии.