В Германии военнослужащего оштрафовали за нацистские приветствия, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Районный суд в немецком городе Бёблинген приговорил военнослужащего элитного подразделения бундесвера к штрафу в 4 тысячи евро за использование нацистского приветствия, сообщил журнал Spiegel.

Ранее сообщалось, что 27 апреля 2017 года солдаты подразделения специального назначения подготовили праздник в честь уходящего со своего поста командира роты. Для гостей вечеринки приготовили целый ряд конкурсов, в том числе по броскам на дальность — в качестве объектов метания в нем выступили свиные головы. Помимо этого, по данным Spiegel, солдаты демонстрировали жесты нацистского приветствия и слушали песни крайне правой музыкальной группы.

Отмечается, что прокуратура Штутгарта ведет расследование в отношении еще одного военнослужащего по тому же поводу.

В 2017 году бундесвер начал внутреннее расследование и допросил участвовавших в вечеринке военных. По их словам, праздник был организован в древнеримском стиле, все участники были одеты в робы, а происходящее на мероприятии было лишь шуткой: нацистских жестов на вечеринке не было, в качестве приветствия гости кричали "Аве, Цезарь" и поднимали правые руки.

В командовании эту вечеринку назвали "абсолютно бестактной", но отказались признавать наличие крайне правых тенденций в рядах армии.