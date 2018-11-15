Путин готов встретиться с Трампом на G20

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

"Мы были готовы встретиться в Париже, но мы уже говорили, что не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовывало правительство и президент Франции. Это действительно крупное мероприятие, там было 90 человек глав государств и правительств. Достаточно сложно было организовать там нормальную полноценную работу. Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится, то мы со своей стороны готовы", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре.