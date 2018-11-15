Орешкин рассказал, что не проходил через металлодетектор на саммите АСЕАН

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал журналистам, что его в Сингапуре не просят проходить через рамку металлодетектора при входе в конгресс-центр на мероприятия АСЕАН.

Газета "Коммерсант" в четверг написала, что российского лидера Владимира Путина на саммите АСЕАН попросили пройти через рамку металлодетектора в конгресс-центре.

"Нет, мы звеним заранее", — ответил Орешкин на вопрос о том, просят ли его проходить через металлодетектор.

Мир потрясло сообщение, что Путину в Сингапуре пришлось проходить через рамки металлоискателя. Правда, оказалось, что это просто отдельный вход с турникетом pic.twitter.com/DULHRxKJXK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 ноября 2018 г.

​Возможно, то, что было принято за рамку металлодетектора, является простым контрольным пунктом, через который проходят все лидеры. Он представляет собой турникет с фотокамерой. Автомобили лидеров подъезжают к красной ковровой дорожке, над ней стоит небольшое картонное сооружение, следом — турникет с открывающимися дверями, по левую сторону от которого стоит ноутбук, где появляются фотографии проходящих. На видео в интернете видно, как Путину рукой показывают на проход и президент идет через турникет. При этом устройство, вероятно, не издает никаких звуков — по крайней мере, не звенел турникет, когда журналисты проходили мимо него с мобильными телефонами.