Паспортная служба Киргизии отозвала иск о лишении экс-мэра Бишкека паспорта

БИШКЕК, 15 ноя – РИА Новости. Государственная регистрационная служба Киргизии отозвала из суда иск о лишении паспорта гражданина страны экс-мэра столицы республики Кубанычбека Кулматова, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Слесарев.

В сентябре Госрегистрационная служба Киргизии обратилась в суд с ходатайством о признании недействительными ранее выданных паспортов гражданина республики на имя Кулматова. Иск подан "на основании материалов, предоставленных органами ГКНБ" республики. Власти Киргизии утверждали, что Кулматов незаконно получил гражданство республики в 1995 году, являясь на тот момент гражданином РФ. При этом официальные ведомства России опровергли эту информацию.

"В суд поступило заявление от директора департамента Госрегистра об отзыве иска. Представитель истца на судебное заседание не явился. В связи с чем производство по этому делу было прекращено", — сказал адвокат. Он предположил, что возможно причиной отзыва иска стало отсутствие документов, необходимых для поддержания иска.

Один из соратников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кулматов был обвинен в коррупции после смены власти в республики. По версии следствия в 2014 году, занимая пост мэра Бишкека, он незаконно использовал грант в 2 миллиона долларов, предоставленный столице китайской компанией TBEA, и построил на них новую школу. Пятого июня госкомитет нацбезопасности республики внес представление об аресте Кулматова, который до этого момента находился под подпиской о невыезде. Причиной изменения меры пресечения стало якобы наличие российского гражданства у бывшего высокопоставленного госчиновника.

Кулматов в команде экс-президента Алмазбека Атамбаева с 2010 до 2018 года дважды занимал пост руководителя таможенной службы Киргизии, работал губернатором, мэром столицы, председателем правления Российско-Киргизского Фонда развития и главой Национального банка страны. Он был арестован почти одновременно с другими соратниками Атамбаева, в числе которых два бывших премьер-министра республики – Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.