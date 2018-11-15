"В дыму светится томос": пользователи Сети — об авариях на теплосетях Киева

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей прокомментировали массовые аварии на коммунальных сетях в Киеве, раскритиковав власти украинской столицы.

"Сейчас морозы ударят, и можно в мэры выбрать балерину", — написал Виталий Москаленко

"Что там светится в дыму? Гиперлуп или томос?", — задался вопросом Димитрий Миклашевич, подразумевая планы Киева построить сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop на Украине и процесс предоставления УПЦ автокефалии.

"Ну, хоть где-то горячая вода есть", — сыронизировал Вячеслав Гончаренко, имея в виду проблемы с длительным отсутствием в Киеве горячего водоснабжения.

"…Чтобы вода стала горячей — ее надо подогреть!", — пошутил Сергей Кривич, процитировав мэра города Виталия Кличко.

"Надо терпеть! Ещё чуть-чуть и все будет хорошо, трубы будут позолоченные и по ним будет баварское из Европы течь. Кто не верит, тот агент Путина", — заявил Ярослав Филиппов.

Как ранее сообщали СМИ, после начала отопительного сезона в Киеве массово происходят аварии на теплосетях.

По словам представителей мэрии, уровень их изношенности составляет 80%, при этом каждые сутки коммунальщикам приходится ликвидировать около 60-70 аварий.

Так, в Днепровском районе Киева затопило водой улицы во дворах одного из жилых комплексов.

Ранее 13 ноября на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, из-за чего частично обвалился асфальт. При этом один автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге яму.