МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адвоката порноактрисы Сторми Дэниелс Майкла Авенатти задержали по подозрению в домашнем насилии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Как сообщается, предполагаемый инцидент произошел во вторник, после чего в среду Авенатти был задержан.

Сторми Дэниелс в апреле подала жалобу в федеральный суд в Нью-Йорке, согласно которой президент США Дональд Трамп оклеветал ее. После обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который предположительно угрожал ей, чтобы она молчала о связи с американским лидером, Трамп обвинил Дэниелс в мошенничестве.