Заместитель Болтона, которую критиковала Меланья Трамп, ушла из Белого дома

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Мира Рикардел, первая заместитель советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, уходит из Белого дома и займет другую должность в администрации, сообщила в заявлении пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мира Рикардел продолжит поддерживать президента после ухода из Белого дома и при переходе к новой роли внутри администрации. Президент благодарен госпоже Рикардел за ее службу американскому народу и приоритетам президента в области национальной безопасности", — заявила Сандерс.

Накануне представитель первой леди США Меланьи Трамп назвала Рикардел "недостойной должности".

Белый дом не говорит о причинах конфликта первой леди и Рикардел, но газета Wall Street Journal сообщила, что Рикардел вступила в конфликт с окружением Меланьи Трамп, и та попросила президента Дональда Трампа уволить Рикардел. Газета утверждает, что Рикардел могла быть источником негативных публикаций о Меланье Трамп в прессе. Кроме того, у Рикардел были трения с министром обороны Джеймсом Мэттисом, пишет газета.