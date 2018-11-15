Глава МИД Германии поприветствовал результаты переговоров ЕС и Британии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал достижение договоренностей между Европейским союзом и Великобританией в рамках согласования проекта соглашения о Brexit, говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

"Я очень рад, что участники переговоров Европейского союза и Великобритании достигли предварительных договоренностей в переговорах по Brexit", — заявил Маас, назвав это "большим облегчением".

"После месяцев неопределенности мы, наконец, получили ясный сигнал от Великобритании, как может состояться последовательный выход (страны из ЕС – ред.)", — заявил глава ведомства.

Маас также отметил, что для этого от обеих сторон потребуется дальнейшая работа в этом направлении.

Ранее на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода". Чтобы "сделка" состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте. Совещание, на котором члены правительства утверждали проект соглашения, продолжалось в среду более пяти часов. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу состоится в декабре.