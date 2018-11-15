Трамп поддержал уголовно-процессуальную реформу

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поддержал реформу уголовно-процессуального законодательства, которая облегчила бы реинтеграцию бывших заключенных.

Реформа предполагает сокращение минимальных сроков по ряду статей, а также инвестиции в программы, призванные прекратить рецидивизм.

"Я рад объявить сегодня о том, что поддерживаю этот двухпартийный законопроект, который сделает наши города более безопасными и даст бывшим заключенным второй шанс после того, как они отбыли свой срок", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Мы все станем лучше жить, если бывшие заключенные смогут вновь становиться законопослушными, продуктивными членами общества", — добавил президент США. По его словам, бум в американской экономике позволит находить работу бывшим заключенным.

Белый дом распространил заявление, в котором напомнил, что реформу поддерживают широкие слои обеих партий США, а некоторые ее аспекты в мае этого года были поддержаны подавляющим большинством палаты представителей.

Среди предложенных в законопроекте мер — поощрение образования и религиозных программ в среде заключенных. Заключенные федеральных тюрем будут отбывать срок ближе к родному штату, что облегчит семейные посещения. Ряд заключенных получат возможность снизить срок, и обязательный минимальный приговор по ряду преступлений, не связанных с применением насилия, будет сокращен.

Белый дом отмечает, что треть американцев имеет те или иные проблемы с законом в прошлом. Более двух миллионов граждан США в настоящий момент отбывают сроки в тюрьмах. При этом более 77% тех, кто отбывает срок в тюрьмах штатов, и 38% заключенных федеральных тюрем подвергаются аресту в течение пяти лет после освобождения, что указывает на высокий уровень рецидивизма. Также затрудняют реинтеграцию бывших заключенных многочисленные ограничения в проживании и приеме на работу, в ряде штатов они лишены избирательных прав.