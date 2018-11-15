В США арестовали мужчину по подозрению в изготовлении взрывчатки

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы в американском штате Флорида арестовали мужчину по подозрению в изготовлении взрывчатки, известной как "мать сатаны" (трипероксид ацетона), пишет местная газета Orlando Sentinel со ссылкой на заявление департамента шерифа округа Волуси.

Сообщается, что полиция арестовала 37-летнего Джареда Коберна (Jared Coburn) после того, как при обыске в его доме в городе Лейк Хелен было найдено взрывчатое вещество трипероксид ацетона, которое, как уточняет издание, использовалось в частности при совершении серии взрывов в Лондоне в 2005 году и других терактов в Европе. Сам Коберн утверждает, что пытался самостоятельно изготовить фейерверки.

По данным издания, найденные вещества будут уничтожены. Власти продолжают обыски в доме мужчины.